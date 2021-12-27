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НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата

23:02
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе еще нескольких матчей регулярного чемпионата. Речь идет о трех играх.

29 декабря

«Виннипег» — «Чикаго»

«Колорадо» — «Даллас»

31 декабря

«Далласа» — «Колорадо»

Новые даты матче станут известны позднее.

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Иван Шитик все материалы автора
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