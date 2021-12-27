НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата
23:02
Национальная хоккейная лига объявила о переносе еще нескольких матчей регулярного чемпионата. Речь идет о трех играх.
29 декабря
«Виннипег» — «Чикаго»
«Колорадо» — «Даллас»
31 декабря
«Далласа» — «Колорадо»
Новые даты матче станут известны позднее.
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