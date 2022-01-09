НХЛ перенесла два матча из-за коронавируса

Два матча регулярного чемпионата НХЛ перенесены из-за коронавируса, сообщает информационный Twitter лиги.

The @NHL has postponed two games originally scheduled for Monday, Jan. 10. https://t.co/TIM3y8Yg5j pic.twitter.com/hzHX8eAKnE — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 9, 2022

Указано, что перенесены матчи «Нью-Джерси» — «Тампа Бэй» и «Эдмонтон» — «Оттава». Оба матча должны были пройти 10 января. Игра «Эдмонтона» и «Оттавы» перенесена на 15 января (16 января по московскому времени). Дата второго матча пока не определена.

Ранее стало известно, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине. В период ее проведения планируется провести пропущенные матчи.