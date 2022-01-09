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НХЛ перенесла два матча из-за коронавируса

22:50
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Два матча регулярного чемпионата НХЛ перенесены из-за коронавируса, сообщает информационный Twitter лиги.

Указано, что перенесены матчи «Нью-Джерси» — «Тампа Бэй» и «Эдмонтон» — «Оттава». Оба матча должны были пройти 10 января. Игра «Эдмонтона» и «Оттавы» перенесена на 15 января (16 января по московскому времени). Дата второго матча пока не определена.

Ранее стало известно, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине. В период ее проведения планируется провести пропущенные матчи.

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Евгений Петров все материалы автора
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