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НХЛ перенесет «Зимнюю классику» и Матч всех звезд в 2021 году

22:39
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Национальная хоккейная лига приняла решение не проводить «Зимнюю классику» в Миннеаполисе и Матч всех звезд в 2021 году, сообщает The Athletic.

Матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса» должен был состояться 1 января. Ожидается, что эта встреча на открытом воздухе будет перенесена на 2022 год.

То же самое случилось с Матчем всех звезд, который должен был пройти в конце января во Флориде.

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