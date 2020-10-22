НХЛ перенесет «Зимнюю классику» и Матч всех звезд в 2021 году
22:39
Национальная хоккейная лига приняла решение не проводить «Зимнюю классику» в Миннеаполисе и Матч всех звезд в 2021 году, сообщает The Athletic.
Матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса» должен был состояться 1 января. Ожидается, что эта встреча на открытом воздухе будет перенесена на 2022 год.
То же самое случилось с Матчем всех звезд, который должен был пройти в конце января во Флориде.
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