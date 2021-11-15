НХЛ перенесет матчи «Оттавы» против «Нью-Джерси», «Нэшвилла» и «Рейнджерс»
21:54
Национальная хоккейная лига приняла решение перенести ближайшие матчи «Оттавы» в регулярном чемпионате. Будут перенесены встречи «Сенаторз» против «Нью-Джерс», «Нэшвилла» и «Рейнджерс», сообщает журналист Брюс Гарриоч.
Клуб уже отменил рейс в Нью-Джерси.
Ранее «Оттава» отменила несколько тренировок в целях предосторожности из-за ситуации с распространением коронавируса. На данный момент сразу девять хоккеистов команды находятся под действием COVID-протоколов НХЛ.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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