НХЛ перенесет матчи «Оттавы» против «Нью-Джерси», «Нэшвилла» и «Рейнджерс»

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести ближайшие матчи «Оттавы» в регулярном чемпионате. Будут перенесены встречи «Сенаторз» против «Нью-Джерс», «Нэшвилла» и «Рейнджерс», сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Клуб уже отменил рейс в Нью-Джерси.

Ранее «Оттава» отменила несколько тренировок в целях предосторожности из-за ситуации с распространением коронавируса. На данный момент сразу девять хоккеистов команды находятся под действием COVID-протоколов НХЛ.