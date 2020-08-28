НХЛ перенесет матчи 28 и 29 августа

НХЛ в ближайшее время объявит о переносе матчей второго раунда плей-офф, которые должны были состояться 28 и 29 августа, сообщает журналист Даррен Дрегер.

По сведениям источника, это касается матчей 28 августа «Айлендерс» — «Филадельфия» (02:00) и «Ванкувер» — «Вегас» (04:45), а также 29 августа «Бостон» — «Тампа» (02:30) и «Даллас» — «Колорадо» (05:00).

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НБА были перенесены.