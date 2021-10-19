НХЛ отстранила Эвандера Кейна на 21 матч за нарушение антиковидного протокола

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн отстранен на 21 матч НХЛ из-за нарушения антиковидного протокола, сообщается на официальном сайте лиги.

30-летний канадец не был с командой во время тренировочного сбора и пропустил стартовый матч регулярного чемпионата. Он имеет право вернуться 30 ноября.

Сообщалось, что Кейн использовал поддельный сертификат вакцинации от коронавируса.

В минувшем сезоне Кейн провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 49 (22+27) очков.