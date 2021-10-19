Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ отстранила Эвандера Кейна на 21 матч за нарушение антиковидного протокола

00:53
Эвандер Кейн. Фото nhl.com
Эвандер Кейн. Фото nhl.com
Теги:

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн отстранен на 21 матч НХЛ из-за нарушения антиковидного протокола, сообщается на официальном сайте лиги.

30-летний канадец не был с командой во время тренировочного сбора и пропустил стартовый матч регулярного чемпионата. Он имеет право вернуться 30 ноября.

Сообщалось, что Кейн использовал поддельный сертификат вакцинации от коронавируса.

В минувшем сезоне Кейн провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 49 (22+27) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
На Олимпиаде в Москве поляк показал коммунизму «полруки». Самый громкий скандал 1980 года
Подозреваемая в убийстве приставала к девочкам в Вологде со странными вопросами
0