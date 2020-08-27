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НХЛ отменит сегодняшние матчи плей-офф

21:00
Сегодняшние матчи плей-офф НХЛ будут отменены. Фото USA Today Sports
Сегодняшние матчи плей-офф НХЛ будут отменены. Фото USA Today Sports
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Сегодня Национальная хоккейная лига (НХЛ) примет решение об отмене матчей плей-офф лиги, сообщает в своем Twitter инсайдер Эллиот Фридман.

28 августа должны были пройти матчи «Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00), «Ванкувер» — «Вегас» (04.45).

По информации журналиста Дэвида Паньотты, об этом уже проинформировали хоккеистов и руководство клубов.

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн написал в Twitter, что направил запрос в НХЛ о приостановке игр плей-офф через Hockey Diversity Alliance: «Мы твердо уверены в том, что права человека важнее спорта».

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НБА были перенесены.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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