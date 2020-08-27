НХЛ отменит сегодняшние матчи плей-офф

Сегодня Национальная хоккейная лига (НХЛ) примет решение об отмене матчей плей-офф лиги, сообщает в своем Twitter инсайдер Эллиот Фридман.

28 августа должны были пройти матчи «Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00), «Ванкувер» — «Вегас» (04.45).

Players being told to prepare for cancellations tonight — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) August 27, 2020

По информации журналиста Дэвида Паньотты, об этом уже проинформировали хоккеистов и руководство клубов.

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн написал в Twitter, что направил запрос в НХЛ о приостановке игр плей-офф через Hockey Diversity Alliance: «Мы твердо уверены в том, что права человека важнее спорта».

We the @TheOfficialHDA have formally requested the @NHL to suspend all playoff games today. We strongly feel this sends a clear message that human rights take priority over sports. — Evander Kane (@evanderkane 9 ) August 27, 2020

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НБА были перенесены.