Национальная хоккейная лига приняла решение отложить как минимум на час время начала матча регулярного чемпионата между «Монреалем» и «Эдмонтоном». Это сделано с целью того, чтобы лучше оценить сложившуюся ситуацию в стане «Ойлерз», сообщает сайт лиги.

Ранее стало известно, что к тренировке команды не был допущен нападающий Ессе Пульюярви. Это было сделано «в целях предосторожности».

Игра «Монреаль» — «Эдмонтон» изначально должна была пройти в ночь с 11 на 12 февраля. Первоначальное время начала матча — 03.00 (мск).