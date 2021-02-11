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НХЛ отложила время начала матча «Монреаль» — «Эдмонтон»

23:22
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Национальная хоккейная лига приняла решение отложить как минимум на час время начала матча регулярного чемпионата между «Монреалем» и «Эдмонтоном». Это сделано с целью того, чтобы лучше оценить сложившуюся ситуацию в стане «Ойлерз», сообщает сайт лиги.

Ранее стало известно, что к тренировке команды не был допущен нападающий Ессе Пульюярви. Это было сделано «в целях предосторожности».

Игра «Монреаль» — «Эдмонтон» изначально должна была пройти в ночь с 11 на 12 февраля. Первоначальное время начала матча — 03.00 (мск).

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