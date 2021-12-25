НХЛ отложила возобновление регулярного чемпионата до 28 декабря

НХЛ приняла решение перенести матчи, запланированные на 27 декабря, сообщает официальный Twitter лиги.

SCHEDULE UPDATE: @NHL delays return to game play by a day; games on Dec. 27 postponed.https://t.co/UX99dQ0tp1 pic.twitter.com/zZRrGjpt7L — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 24, 2021

Таким образом, возобновление сезона после паузы из-за коронавируса теперь намечено на 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, лига приняла такое решение, чтобы провести все необходимые тесты и оценить готовность команды вернуться к соревнованиям. Тренировки будут возобновлены 26 декабря.

На 27 декабря (28 декабря по московскому времени) в НХЛ были запланированы 14 матчей.