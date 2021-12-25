НХЛ отложила возобновление регулярного чемпионата до 28 декабря
02:29
НХЛ приняла решение перенести матчи, запланированные на 27 декабря, сообщает официальный Twitter лиги.
SCHEDULE UPDATE: @NHL delays return to game play by a day; games on Dec. 27 postponed.https://t.co/UX99dQ0tp1 pic.twitter.com/zZRrGjpt7L— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 24, 2021
Таким образом, возобновление сезона после паузы из-за коронавируса теперь намечено на 28 декабря.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, лига приняла такое решение, чтобы провести все необходимые тесты и оценить готовность команды вернуться к соревнованиям. Тренировки будут возобновлены 26 декабря.
На 27 декабря (28 декабря по московскому времени) в НХЛ были запланированы 14 матчей.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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