Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ отложила возобновление регулярного чемпионата до 28 декабря

02:29
НХЛ. Фото nhl.com
НХЛ. Фото nhl.com
Теги:

НХЛ приняла решение перенести матчи, запланированные на 27 декабря, сообщает официальный Twitter лиги.

Таким образом, возобновление сезона после паузы из-за коронавируса теперь намечено на 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, лига приняла такое решение, чтобы провести все необходимые тесты и оценить готовность команды вернуться к соревнованиям. Тренировки будут возобновлены 26 декабря.

На 27 декабря (28 декабря по московскому времени) в НХЛ были запланированы 14 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов
Инцидент с гибелью двух мужчин в томском тире попал на видео
1
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное