НХЛ отклонила контракт Григоренко. «Коламбус» подаст новый запрос 1 июля

Национальная хоккейная лига не стала регистрировать контракт нападающего Михаила Григоренко с «Коламбусом». Контракт Григоренко был отклонен НХЛ из-за недопонимания относительно окна регистрации, сообщает официальный сайт «Блю Джэкетс».

«Коламбус» связался с лигой и агентом игрока Дэном Мильштейном, контракт будет снова подан на регистрацию 1 июля.

Ранее стало известно, что 25-летний Григоренко не стал продлевать соглашение с московским ЦСКА и подписал с «Коламбусом» контракт до конца сезона-2020/21.

Григоренко был задрафтован под общим 12-м номером «Баффало» в 2012 году. В НХЛ он выступал также за «Колорадо» и всего набрал в лиге 64 (22+42) очка в 217 встречах.

Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА.