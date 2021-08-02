НХЛ отказалась регистрировать контракт Грубауэра с «Сиэтлом»

Национальная хоккейная лига не стала регистрировать шестилетний контракт голкипера Филиппа Грубауэра с «Сиэтлом» со средней зарплатой 5,9 миллиона долларов за сезон, сообщает CapFriendly.

Контракт немца был отклонен НХЛ из-за нарушения требований к соглашению: повышение оклада на 1,5 миллиона долларов в сезоне-2023/24 превышает 25 процентов от заработной платы за первый год.

Grubauer's contract w/ the #SeaKraken was rejected by the NHL central registry for violating the front-loaded contract requirements:



-1.5M increase between 22/23-23/24 exceeds 25% of 1st year salary



The contract needs to be restructured and resubmittedhttps://t.co/C05he8OKGM — CapFriendly (@CapFriendly) August 1, 2021

По информации журналиста Джеоффа Бейкера, «Сиэтл» реструктурировал контракт и повторно отправил заявку. Команда взяла 250 тысяч долларов с третьего года соглашения и добавила их ко второму году, чтобы не нарушать требования.

I'm told the Kraken restructured and re-submitted the deal the same day the rejection came in. Team took $ 250,000 off the 3rd year of Grubauer's deal and added it to the 2nd year to stay in compliance. Should be approved shortly. https://t.co/ezzasHCL2l — Geoff Baker (@GeoffBakerTIMES) August 1, 2021

По итогам минувшего регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он провел 40 матчей за «Колорадо», в которых одержал 30 побед, отражая 92,2 процента бросков и проведя семь игр на ноль, коэффициент надежности — 1,95.