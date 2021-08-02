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НХЛ отказалась регистрировать контракт Грубауэра с «Сиэтлом»

08:20
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Национальная хоккейная лига не стала регистрировать шестилетний контракт голкипера Филиппа Грубауэра с «Сиэтлом» со средней зарплатой 5,9 миллиона долларов за сезон, сообщает CapFriendly.

Контракт немца был отклонен НХЛ из-за нарушения требований к соглашению: повышение оклада на 1,5 миллиона долларов в сезоне-2023/24 превышает 25 процентов от заработной платы за первый год.

По информации журналиста Джеоффа Бейкера, «Сиэтл» реструктурировал контракт и повторно отправил заявку. Команда взяла 250 тысяч долларов с третьего года соглашения и добавила их ко второму году, чтобы не нарушать требования.

По итогам минувшего регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он провел 40 матчей за «Колорадо», в которых одержал 30 побед, отражая 92,2 процента бросков и проведя семь игр на ноль, коэффициент надежности — 1,95.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CapFriendly/status/1421954188079255554

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