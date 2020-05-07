НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ осудила женоненавистнические высказывания Лайпсика

10:05

НХЛ на официальном сайте прокомментировала слова форварда «Вашингтона» Брэндона Лайпсика.

Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически судил о внешности различных женщин, обсуждал одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда, назвав их «неудачниками». В групповом чате также принимал участие форварда «Флориды» Джек Родевальд.

— Национальная хоккейная лига решительно осуждает женоненавистнические и предосудительные замечания игроков Брэндона Лайпсика и Джека Родевальда в приватном групповом чате, появившемся в социальных сетях, — говорится в заявлении лиги. — В НХЛ нет места для таких заявлений, взглядов и поведения, независимо от того, где ведется диалог. Мы обсудим это непростительное поведение с участием клубов и игроков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир