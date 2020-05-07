НХЛ осудила женоненавистнические высказывания Лайпсика
НХЛ на официальном сайте прокомментировала слова форварда «Вашингтона» Брэндона Лайпсика.
Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически судил о внешности различных женщин, обсуждал одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда, назвав их «неудачниками». В групповом чате также принимал участие форварда «Флориды» Джек Родевальд.
— Национальная хоккейная лига решительно осуждает женоненавистнические и предосудительные замечания игроков Брэндона Лайпсика и Джека Родевальда в приватном групповом чате, появившемся в социальных сетях, — говорится в заявлении лиги. — В НХЛ нет места для таких заявлений, взглядов и поведения, независимо от того, где ведется диалог. Мы обсудим это непростительное поведение с участием клубов и игроков.