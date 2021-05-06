НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» на 250 тысяч долларов

НХЛ приняла решение оштрафовать «Нью-Йорк Рейнджерс» на 250 тысяч долларов за публичные комментарии клуба и его представителей, сообщает официальный Twitter лиги 6 мая.

«Публичные комментарии «Рейнджерс», которые носили личный характер и унижали достоинство руководителя лиги, недопустимы, — заявил комиссионер НХЛ Гари Беттмэн. — Хотя мы и не ждем, что клубы будут согласны с каждым решением Департамента безопасности игроков, степень, в которой «Рейнджерс» выразили свое несогласие, была неприемлемой. Ужасно несправедливо ставить под сомнение профессионализм Джорджа Парроса и его преданность своей работе и Департаменту безопасности игроков».

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн ранее заявил, что его категорически не строил тот факт, что НХЛ не дисквалифицировала нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона за атаку Артемия Панарина.

Клуб также опубликовал официальное заявление по этому поводу, в котором выразил несогласие с решением Департамента безопасности игроков.