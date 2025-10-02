НХЛ оштрафовала нападающего «Оттавы» Казинса за удар клюшкой по рукам Демидова

НХЛ оштрафовала нападающего «Оттавы» Ника Казинса за удар клюшкой по рукам форварда «Монреаля» Ивана Демидова в предсезонном матче (0:5).

Канадец обязан выплатить максимальный возможный штраф в размере 2 148 долларов. Инцидент произошел в середине третьего периода. 19-летний россиянин покинул лед и не смог доиграть матч.

В игре Демидов отметился 2 результативными передачами и стал третьей звездой матча.