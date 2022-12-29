Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:58

НХЛ оштрафовала главного тренера «Торонто» за критику судей в матче с «Сент-Луисом»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа на 25 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НХЛ. Все деньги будут направлены в фонд лиги.

Причиной наказания стало «унижающее достоинство поведение в отношении официальных лиц» во время матча с «Сент-Луисом» (5:4 ОТ). Киф активно жестикулировал и выкрикивал замечания в адрес судейской бригады встречи.

Ранее НХЛ оштрафовала «Торонто» на 100 тысяч долларов за нарушение коллективного соглашения между лигой и ассоциацией игроков НХЛ.

«Торонто» занимает третье место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Мэйпл Лифс» сыграют с «Аризоной» 30 декабря.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Губернатор сообщил о работе системы ПВО на территории Саратовской области
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов стал вторым в списке лучших левых нападающих НХЛ по версии Daily Faceoff
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Питтсбург 35 19 16 44
4 Вашингтон 37 20 17 44
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 33 21 12 43
4 Детройт 33 15 18 37
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
8 Монреаль 35 15 20 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 33 19 14 40
5 Сент-Луис 35 16 19 35
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 33 12 21 29
8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 34 16 18 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
Результаты / календарь
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 1
29.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 1 : 3
29.12 03:30
Питтсбург – Детройт
 4 : 5 ОТ
29.12 06:00
Анахайм – Вегас
 3 : 2 Б
29.12 06:00
Сиэтл – Калгари
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 34 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости