НХЛ опубликовала заявление по делу Джорджа Флойда
01:30
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением после того, как бывший офицер полиции США Дерек Шовен, который в мае прошлого года задушил Джорджа Флойда во время задержания, был признан виновным в убийстве афроамериканца.
«Мы по-прежнему привержены активному участию в движении за равенство и приглашаем наших фанатов присоединиться к нам в поддержке систематических изменений», — говорится в пресс-релизе.
Весной 2020-го получил распространение лозунг Black Lives Matter («Жизни черных важны», английский). Он стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В конце 2020 года НХЛ в сотрудничестве с Ассоциацией игроков НХЛ объявила об инициативах по борьбе с расизмом.
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