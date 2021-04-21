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НХЛ опубликовала заявление по делу Джорджа Флойда

01:30
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением после того, как бывший офицер полиции США Дерек Шовен, который в мае прошлого года задушил Джорджа Флойда во время задержания, был признан виновным в убийстве афроамериканца.

«Мы по-прежнему привержены активному участию в движении за равенство и приглашаем наших фанатов присоединиться к нам в поддержке систематических изменений», — говорится в пресс-релизе.

Весной 2020-го получил распространение лозунг Black Lives Matter («Жизни черных важны», английский). Он стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В конце 2020 года НХЛ в сотрудничестве с Ассоциацией игроков НХЛ объявила об инициативах по борьбе с расизмом.

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