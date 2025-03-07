НХЛ опубликовала видео с эмоциями Овечкина после 885-й шайбы в лиге

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала видео, как российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отпраздновал гол в ворота «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ).

Россиянин отличился в середине третьего периода. Во время эпизода с заброшенной шайбой на 39-летнем хоккеисте был микрофон.

После шайбы в ворота «Рейнджерс» в ночь на 6 марта Овечкин вышел на отметку 885 голов в 1472 матчах за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на девять шайб.

В нынешнем сезоне российский форвард отметился 32 голами в 46 играх регулярного чемпионата НХЛ. Также на его счету 17 результативных передач.