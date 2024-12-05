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Сегодня, 02:56

Сборная США опубликовала состав на Турнир четырех наций-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стал известен состав сборной США по хоккею на Турнир четырех наций-2025, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Суэйман, («Бостон»).

Защитники: Брок Фабер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Ханифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейкоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айхель (Вегас»), Джейк Гюнтцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэтьюз («Торонто»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Нельсон («Айлендерс»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэтью Ткачак («Флорида»), Винс Трочек («Рейнджерс»).

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ.

За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка. Две команды с лучшим результатом выйдут в финал, состоящий из одной игры.

Хоккей
Сборная США по хоккею
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 26 7 19 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 24 10 14 23
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5.12 03:30
Торонто – Нэшвилл
 3 : 2
5.12 03:30
Чикаго – Бостон
 2 : 4
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Лос-Анджелес – Даллас
 3 : 2
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