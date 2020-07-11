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НХЛ опубликовала расписание возобновления сезона

02:14
Первые 10 дней возобновления сезона в НХЛ. Фото nhl.com
Первые 10 дней возобновления сезона в НХЛ. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала пресс-релиз по поводу возобновления сезона-2019/20. НХЛ и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) проголосовали за ратификацию протокола «Возврат в игру» и коллективного трудового соглашения.

Матчи запланированы в шахматном порядке, обеспечивая непрерывные трансляции. 10-дневний отборочный турнир Кубка Стэнли в Торонто (игры Восточной конференции) стартует 1 августа. Игры будут проходить в 12:00, 16:00 и 20:00 по североамериканскому восточному времени. Для того, чтобы максимально расширить возможности просмотра для фанатов по всей Северной Америке, время начала трех матчей в Эдмонтоне (игры Западной конференции) в 14:00, 18:30 и 22:30. Серии будут до трех побед.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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