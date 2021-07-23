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НХЛ опубликовала календарь сезона-2021/22: откроют чемпионат «Тампа» и «Питтсбург»

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Анонс календаря НХЛ на ESPN. Фото Twitter
Анонс календаря НХЛ на ESPN. Фото Twitter
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала подробности нового сезона. Регулярный чемпионатся начнется 12 октября с матча, в котором чемпионы Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» примут «Питтсбург». Также в этот день новый клуб франшизы «Сиэтл Кракен» сыграет против «Вегаса».

В четверг лига опубликовала расписание из 1312 матчей, по 82 на каждую команду.

Каждая команда сыграет три или четыре игры против семи других команд своего дивизиона, три игры против восьми команд из другого дивизиона своей конференции и две игры против 16 команд из другой конференции.

После «Матча звезд» с 7 по 22 февраля предусмотрена пауза, если лига достигнет соглашения с ассоциацией игроков НХЛ и международной федерацией хоккея об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Переговоры продолжаются по нерешенным вопросам, включая обеспечение безопасности ввиду пандемии Covid-19.

В пресс-релизе отмечается, что НХЛ и профсоюз игроков сохраняют за собой право принять решение не участвовать в Олимпийских играх, если ситуация с Covid-19 ухудшится или иным образом создадут угрозу здоровью и безопасности игроков, или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения. Если игроки НХЛ не будут участвовать, лига опубликует измененное расписание.

Если игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх, регулярный сезон возобновится 23 февраля и завершится 29 апреля.

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Евгений Козинов все материалы автора

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