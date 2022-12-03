НХЛ определила новые даты перенесенных матчей «Нэшвилла»

Национальная хоккейная лига определила даты ранее перенесенных домашних матчей «Нэшвилла», сообщает пресс-служба лиги.

Матч против «Коламбуса» пройдет 17 января 2023 года, против «Колорадо» — 14 апреля.

В ноябре лига была вынуждена перенести два домашних матча «Предаторз». Причиной переноса матча стал прорыв водопровода на арене клуба из Теннеси.