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НХЛ определила лучших игроков дивизионов за апрель

22:14
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НХЛ определила звезд месяца по итогам матчей, сыгранных в апреле, сообщает сайт лиги.

В центральном дивизионе лучшим стал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, набравший 18 (6+12) очков в 16 матчах в апреле.

В Восточном дивизионе лучшим стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, набравший 24 (14+10) очка в 17 матчах.

В Северном дивизионе первой звездой стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 18 (12+6) очков в 13 матчах в апреле.

В Западном дивизионе лучшим признан нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 21 (9+12) очко в 13 матчах.

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