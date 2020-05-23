НХЛ объявит формат драфта после того, как будет окончательно утвержден формат плей-офф

Национальная хоккейная лига стала на шаг ближе к возобновлению сезона. Профсоюз игроков НХЛ предварительно одобрил план возобновления в формате плей-офф с 24 командами, сообщает TSN.

Теперь этот формат должен быть утвержден окончательно. Ожидается, что это будет сделано на следующей неделе.

Уже после это НХЛ решит, в каком формате будет проходить лотерея и драфт новичков в 2020 году.

Напомним, что предлагаемый формат плей-офф опирается на расстановку команд в конференциях, исходя из процента набранных очков.

По 4 команды в каждой из конференций попадут сразу в первый раунд, но сыграют между собой по 3 матча для итогового распределения посева.

Остальные сыграют раунд плей-аут до 3 побед с такой разбивкой пар по конференциям: 5-12 (победитель выходит на 4-ю команду конференции), 6-11 (на 3-ю), 7-10 (на 2-ю), 8-9 (на 1-ю). Дальнейшие серии плей-офф будут проходить до 4 побед.