НХЛ объявила время начала матчей сезона-2020/21

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила время начала матчей регулярного сезона-2020/21. Чемпионат начнется в среду, 13 января, пятью матчами: «Филадельфия» — «Питтсбург» (четверг, 23:30 мск), «Торонто» — «Монреаль» (2:00 мск), «Тампа-Бэй» — «Чикаго» (3:00 мск), «Эдмонтон» — «Ванкувер» (5:00 мск) и «Колорадо» — «Сент-Луис» (5:30 мск).

В регулярном сезоне состоится 868 матчей — по 56 на команду. Чемпионат закончится в субботу, 8 мая, когда на лед выйдут 30 команд из 31.

Каждая команда в Восточном, Центральном и Западном дивизионах сыграет с каждым соперником по дивизиону восемь раз, в то время как команды Центрального дивизиона сыграют друг с другом по девять или 10 раз.

Четыре лучшие команды каждого дивизиона выйдут в плей-офф Кубка Стэнли, где первые два раунда также пройдут внутри дивизионов (первое место против четвертого, второе против третьего). Четыре лучшие команды выйдут в полуфинальный раунд, где будут посеяны исходя из числа набранных очков в регулярном сезоне. Команда с первым посевом сыграет с четвертой, вторым — с третьей.