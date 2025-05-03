НХЛ объявила трех финалистов «Леди Бинг Трофи»

НХЛ объявила трех номинантов на приз «Леди Бинг Трофи». Эта награда ежегодно вручается игроку, который демонстрирует честную спортивную борьбу и джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством.

В число финалистов вошли Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс», Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» и Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Копитар уже дважды получал эту награду — в 2016 и 2023 годах.

Победителем прошлого сезона стал Джейккоб Славин из «Каролины Харрикейнз».