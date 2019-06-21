НХЛ объявила об изменениях в правилах

В следующем сезоне правила НХЛ претерпят изменения, сообщает официальный сайт организации.

Изменено правило использования видеопросмотра и случаев подачи протеста тренером. Ранее тренеры могли подать протест на офсайд и помеху вратарю. Теперь они смогут подать протест на моменты во время атаки соперников, которые должны были привести к остановке игры, но не привели из-за ошибки арбитра.

Так, это может касаться попадания шайбы в сетку, ограждающую зрителей от нее, передача партнеру при игре высоко поднятой клюшкой и так далее. Такие челленджи тренеры смогут подавать только в том случае, если шайба не покидала атакующую зону. Кроме того, у команд не будут отбирать тайм-ауты за неудачные запросы. Однако за первый неудачный челлендж команда будет получать малый штраф, а за второй - двойной малый штраф.

Кроме того, судьи будут обязаны просматривать видео перед принятием решения о большом штрафе и малом штрафе. При решении о двойном малом штрафе или малом штрафе это не будет обязательным. Также в случае, если игрок остался без шлема во время матча, должен либо покинуть лед, либо вновь надеть шлем. В противном случае он получит малый штраф. В изменениях правил указано и то, что в случае намеренного сдвигания ворот голкипером в ворота защищающейся команды будет засчитан гол.

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