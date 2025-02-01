НХЛ объявила о повышении потолка зарплат на ближайшие три сезона

НХЛ совместно с Ассоциацией игроков лиги объявили о поэтапном повышении потолка зарплат до сезона-2027/28.

В следующем сезоне потолок зарплат будет составлять 95,5 миллиона долларов, в сезоне-2027/28 — 113,5 миллиона долларов. Также будет изменен и пол зарплат: в ближайшие три сезона он составит 70,6, 76,9 и 83,9 миллиона долларов.

Отмечается, что диапазоны заработной платы команд на ближайшие три сезона могут быть подвергнуты незначительным корректировкам.