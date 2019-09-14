НХЛ объявила о дисквалификации Кузнецова. Игрок пропустит три матча

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой на три матча. Он наказан за положительный допинг-тест, который показал, что россйиский хоккеист употреблял кокаин, сообщает официальный сайт лиги.

— Игрок дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата. Такое решение было принято после встречи хоккеиста с комиссионером НХЛ Гэри Бэттменом. Кузнецов сообщил, что не будет подавать апелляцию на это решение. Лига воздержится от дальнейших комментариев, — говорится в сообщении на сайте НХЛ.

Летом Кузнецов был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая — в последний день чемпионата мира-2019. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и составит четыре года, до 12 июня 2023 года.

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