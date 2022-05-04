НХЛ объявила имена претендентов на «Кинг Клэнси Трофи». Ни один из россиян не попал в список

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала список из 32 номинантов на приз «Кинг Клэнси Трофи», который ежегодно вручают хоккеисту, который проявляет лидерские качества на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

На награду претендуют 32 хоккеиста — по одному из каждого клуба в лиге. Среди номинантов нет ни одного представителя России. В прошлом году среди номинантов был один россиянин — голкипер Сергей Бобровский («Флорида»).

Обладателем «Кинг Клэнси Трофи» по итогам прошлого сезона стал вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, который завершил карьеру в июле 2021 года.