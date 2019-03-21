НХЛ объявила даты и места проведения Global Series-2019

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что "Баффало", "Чикаго", "Филадельфия" и "Тампа-Бэй" примут участие в Global Series-2019.
"Чикаго", "Баффало" и "Тампа" уже проводили матчи регулярного сезона в Европе, в то время как "Филадельфия" дебютирует на этой сцене.
29 сентября в Берлине "Чикаго" встретится с командой "Айсбарен", 30 сентября в Швейцарии "Филадельфия" сыграет с "Лозанной".
4 октября в Праге состоится встреча регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" – "Чикаго". В Стокгольме пройдет двухматчевая серия между "Тампой" и "Баффало", эти игры запланированы на 8 и 9 октября.
The 2019 #NHLGlobalSeries will feature the @NHLBlackhawks, @NHLFlyers, @BuffaloSabres, and @TBLightning!– NHL (@NHL) 21 марта 2019 г.
🇩🇪Berlin: Blackhawks v. @Eisbaeren_B - Sept 29
🇨🇭Lausanne: Flyers v. @lausannehc - Sept 30
🇨🇿Prague: Blackhawks v. Flyers - Oct 4
🇸🇪Sabres v. Lightning - Nov 8-9 pic.twitter.com/6AX1AmYJyb