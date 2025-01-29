НХЛ обновила прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба НХЛ представила обновленный прогноз на то, в каком матче форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

В пресс-службе лиги считают, что 39-летний россиянин побьет рекорд 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс». Ранее прогноз НХЛ был на 10 апреля в домашней встрече с «Каролиной».

На счету Овечкина 875 голов в матчах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894. Российскому форварду осталось забить 20 голов, для того чтобы побить рекорд Гретцки.