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Сегодня, 12:12

НХЛ обновила прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ представила обновленный прогноз на то, в каком матче форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

В пресс-службе лиги считают, что 39-летний россиянин побьет рекорд 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс». Ранее прогноз НХЛ был на 10 апреля в домашней встрече с «Каролиной».

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На счету Овечкина 875 голов в матчах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894. Российскому форварду осталось забить 20 голов, для того чтобы побить рекорд Гретцки.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
Результаты / календарь
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3.02
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 1 : 4
29.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 0 : 4
29.01 03:00
Баффало – Бостон
 7 : 2
29.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 1 : 4
29.01 03:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 2
29.01 05:00
Калгари – Вашингтон
 1 : 3
29.01 06:00
Вегас – Даллас
 3 : 4 ОТ
29.01 06:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 6
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