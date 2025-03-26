НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
НХЛ опубликовала новый прогноз по возможной дате, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
В среду «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Виннипег Джетс» в овертайме (2:3), но Овечкин увеличил свой голевой счет до 889 шайб в НХЛ. До рекорда Гретцки (894 гола) ему осталось 5 голов.
В текущем сезоне-2024/25 российский форвард забивает в среднем 0,66 гола за матч. Если он сохранит эту результативность, то сможет побить рекорд в гостевой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» — 16 апреля.
Если брать его среднюю карьерную результативность (0,60 гола за матч), то Овечкин также может достичь исторического рубежа в том же матче с «Айлендерс».
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -