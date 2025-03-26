Хоккей
26 марта, 08:35

НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Камила Абдурахманова
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

НХЛ опубликовала новый прогноз по возможной дате, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

В среду «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Виннипег Джетс» в овертайме (2:3), но Овечкин увеличил свой голевой счет до 889 шайб в НХЛ. До рекорда Гретцки (894 гола) ему осталось 5 голов.

В текущем сезоне-2024/25 российский форвард забивает в среднем 0,66 гола за матч. Если он сохранит эту результативность, то сможет побить рекорд в гостевой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» — 16 апреля.

Если брать его среднюю карьерную результативность (0,60 гола за матч), то Овечкин также может достичь исторического рубежа в том же матче с «Айлендерс».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
