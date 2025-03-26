НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

НХЛ опубликовала новый прогноз по возможной дате, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

В среду «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Виннипег Джетс» в овертайме (2:3), но Овечкин увеличил свой голевой счет до 889 шайб в НХЛ. До рекорда Гретцки (894 гола) ему осталось 5 голов.

В текущем сезоне-2024/25 российский форвард забивает в среднем 0,66 гола за матч. Если он сохранит эту результативность, то сможет побить рекорд в гостевой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» — 16 апреля.

Если брать его среднюю карьерную результативность (0,60 гола за матч), то Овечкин также может достичь исторического рубежа в том же матче с «Айлендерс».

