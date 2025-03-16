НХЛ обновила ожидаемую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба НХЛ на сайте лиги обновила ожидаемую дату, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

16 марта «Вашингтон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:1), 39-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка.

Ожидается, что Овечкин может побить рекорд 16 апреля в матче с Айлендерс». Ранее называлась дата 14 апреля.

Сейчас в активе Овечкина 887 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему нужно забить еще 8 голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894 шайбы).