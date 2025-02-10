НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

В НХЛ обновили дату ожидаемого матча, в котором форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Новая дата — 13 апреля, когда «Кэпиталз» на выезде сыграет с «Коламбусом». Ранее ожидалось, что 39-летний россиянин побьет рекорд 10 апреля.

На данный момент Овечкин в нынешнем сезоне забивает 0,67 голов за игру. 9 февраля в матче с «Ютой» (4:5 Б) форвард отметился тремя результативными передачами.

Российский нападающий забросил 878 шайб в 1463 играх североамериканской лиги. До повторения рекорда Гретцки (894 гола в 1487 матчах) Овечкину осталось забить 16 раз.