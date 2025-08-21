НХЛ не включила россиян в топ-20 центральных нападающих лиги

НХЛ опубликовала рейтинг лучших центральных форвардов по версии NHL Network.

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на второй строчке Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», замкнул тройку еще один нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль. При этом в список лучших центральных форвардов не попал ни один россиянин.

Список лучших центральных нападающих по версии NHL Network:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4. Александр Барков («Флорида»);

5. Сидни Кросби («Питтсбург»);

6. Джек Айкел («Вегас»);

7. Остон Мэттьюс («Торонто»);

8. Брэйден Пойнт («Тампа»);

9. Марк Шайфли («Виннипег»);

10. Ник Сузуки («Монреаль»);

11. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

12. Роберт Томас («Сент-Луис»);

13. Себастьян Ахо («Каролина»);

14. Нико Хишир («Нью-Джерси»);

15. Дилан Ларкин («Детройт»);

16. Тим Штюцле («Оттава»);

17. Роопе Хинц («Даллас»);

18. Тейдж Томпсон («Баффало»);

19. Маклин Селебрини («Сан-Хосе»);

20. Сэм Беннетт («Флорида»).