НХЛ не собирается сокращать регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса

Национальная хоккейная лига была вынуждена прервать регулярный чемпионат сезона-2019/20 из-за мировой пандемии коронавируса. Однако лига не собирается сокращать количество матчей регулярки, сообщает официальный сайт НХЛ.

Пока формат, по которому продолжится турнир, не утвержден. Однако лига специально подчеркнула, что не собирается сокращать количество матчей регулярного чемпионата.

Также в НХЛ отметили, что не настаивают на массовых тестах хоккеистов на коронавируса. Спортсмен должен сдавать такой анализ только при подозрениях на заболевание или по требованию клуба.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что заболели два игрока «Оттавы».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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