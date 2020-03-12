НХЛ не собирается следом за НБА приостанавливать сезон
05:30
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила, что не будет приостанавливать сезон из-за коронавируса. Ранее сегодня НБА объявила о паузе в регулярном чемпионате.
«НХЛ известно о сегодняшнем решении НБА на неопределенный срок приостановить сезон из-за положительного результата тестирования игрока на коронавирус. НХЛ продолжает консультироваться с медицинскими экспертами и оценивает варианты. Ожидаем дальнейшего обновления ситуации завтра», — говорится в заявлении.
National Hockey League Statement Regarding Coronavirus: https://t.co/AKrmh8ao4F pic.twitter.com/PZ7dQBbGVB— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 12, 2020
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