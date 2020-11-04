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НХЛ не считает, что сезон-2020/21 обязательно должен быть завершен до начала Олимпиады в Токио

15:44
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/21, информирует ESPN.

Игры, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, должны начаться 23 июля следующего года. НХЛ планирует начать сезон 1 января и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее, чем из 48 матчей.

Отметим, что у НХЛ действует телевизионный контракт с каналом NBC, на котором традиционно присутствуют олимпийские трансляции.

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