НХЛ не нашла доказательств, что Кейн ставил ставки на матчи «Сан-Хосе»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не было найдено доказательств, что нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн делал ставки на игры своей команды. Ранее жена хоккеиста обвинила его в этом, спровоцировав расследование.
«Национальная хоккейная лига завершила расследование утверждений о том, что нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн делал ставки на матчи НХЛ, не найдя никаких доказательств в поддержку этих утверждений или утверждений о том, что Кейн делал какие-либо попытки отрицательно повлиять на игры своего клуба.
Однако в ходе этого расследования возникли два дополнительных вопроса, которые, как мы считаем, требуют дальнейшего изучения. Оба касаются возможных проступков со стороны Кейна, один из которых связан с серьезными обвинениями в насилии по отношению к жене, а другой — с утверждениями о ненадлежащем поведении, потенциально угрожающем здоровью и безопасности членов клуба. Эти вопросы тщательно расследуются", — сообщила пресс-служба НХЛ.
Напомним, «Сан-Хосе» сообщил, что Кейн пропустит тренировочный лагерь из-за расследования.
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