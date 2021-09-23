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НХЛ не нашла доказательств, что Кейн ставил ставки на матчи «Сан-Хосе»

06:59
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не было найдено доказательств, что нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн делал ставки на игры своей команды. Ранее жена хоккеиста обвинила его в этом, спровоцировав расследование.

Эвандер Кейн.Кейн пропустит тренировочный лагерь «Сан-Хосе» из-за расследования НХЛ

«Национальная хоккейная лига завершила расследование утверждений о том, что нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн делал ставки на матчи НХЛ, не найдя никаких доказательств в поддержку этих утверждений или утверждений о том, что Кейн делал какие-либо попытки отрицательно повлиять на игры своего клуба.

Однако в ходе этого расследования возникли два дополнительных вопроса, которые, как мы считаем, требуют дальнейшего изучения. Оба касаются возможных проступков со стороны Кейна, один из которых связан с серьезными обвинениями в насилии по отношению к жене, а другой — с утверждениями о ненадлежащем поведении, потенциально угрожающем здоровью и безопасности членов клуба. Эти вопросы тщательно расследуются", — сообщила пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Сан-Хосе» сообщил, что Кейн пропустит тренировочный лагерь из-за расследования.

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Евгений Козинов все материалы автора

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