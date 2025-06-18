18 июня 2025, 16:44

НХЛ не будет пересматривать запрет привозить Кубок Стэнли в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не планирует отменять запрет на провоз Кубка Стэнли в Россию.

«В это межсезонье точно нет», — приводит ответ Дэйли РИА «Новости».

С 2022 года россиянам запрещено привозить в Россию Кубок Стэнли. До этого момента спортсмены традиционно привозили трофей в свою страну.

18 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии и стала победителем Кубка Стэнли. В составе «Пантерз» выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Источник: РИА «Новости»
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 104
2 Питтсбург 78 40 38 96
3 Филадельфия 77 39 38 90
4 Айлендерс 78 42 36 89
5 Коламбус 77 38 39 88
6 Вашингтон 78 39 39 87
7 Нью-Джерси 77 40 37 83
8 Рейнджерс 78 33 45 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 76 48 28 102
2 Баффало 77 46 31 100
3 Монреаль 77 45 32 100
4 Бостон 78 43 35 95
5 Оттава 77 40 37 90
6 Детройт 77 40 37 88
7 Торонто 77 32 45 78
8 Флорида 77 37 40 77
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 50 26 110
2 Даллас 77 45 32 102
3 Миннесота 77 44 33 100
4 Юта 76 40 36 86
5 Нэшвилл 76 36 40 81
6 Сент-Луис 76 33 43 78
7 Виннипег 76 33 43 78
8 Чикаго 77 28 49 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 77 39 38 87
2 Анахайм 77 41 36 87
3 Вегас 77 35 42 86
4 Лос-Анджелес 76 31 45 81
5 Сан-Хосе 75 36 39 79
6 Сиэтл 75 32 43 75
7 Калгари 76 32 44 72
8 Ванкувер 76 22 54 52
Результаты / календарь
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
6.04 00:00 Оттава – Каролина 6 : 3
6.04 02:00 Монреаль – Нью-Джерси 0 : 3
6.04 02:00 Рейнджерс – Вашингтон 8 : 1
6.04 04:30 Колорадо – Сент-Луис 2 : 3
Все результаты / календарь

