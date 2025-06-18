НХЛ не будет пересматривать запрет привозить Кубок Стэнли в Россию
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не планирует отменять запрет на провоз Кубка Стэнли в Россию.
«В это межсезонье точно нет», — приводит ответ Дэйли РИА «Новости».
С 2022 года россиянам запрещено привозить в Россию Кубок Стэнли. До этого момента спортсмены традиционно привозили трофей в свою страну.
18 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии и стала победителем Кубка Стэнли. В составе «Пантерз» выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
Источник: РИА «Новости»
Новости