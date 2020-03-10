НХЛ, НБА, МЛС и МЛБ опубликовали совместное заявление по коронавирусу

Главные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, МЛС и МЛБ) опубликовали совместное заявление по ситуации с эпидемией коронавируса. Принято решение закрыть раздевалки для представителей СМИ, а связь с ними будет поддерживаться в специально отведенных местах.

«После консультации с экспертами в области инфекционных заболеваний и общественного здравоохранения все раздевалки команд будут открыты только для игроков и персонала команды. Мы будем продолжать внимательно следить за этой ситуацией и предпринимать любые дальнейшие шаги, необходимые для поддержания безопасной и гостеприимной среды», — отмечено в заявлении на официальном сайте НХЛ.