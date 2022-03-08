Макар, Тоффоли и Барков признаны лучшими игроками дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков по итогам игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (5:4).

Второй звездой стал форвард «Калгари» Тайлер Тоффоли, который оформил дубль в игре с «Эдмонтоном» (3:1).

Замкнул тройку лучших капитан «Флориды» Александр Барков, у которого 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (6:1).