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Сегодня, 03:01

НХЛ назвала заявку сборной Канады на Турнир четырех наций-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ опубликовала состав сборной Канады на Турнир четырех наций-2025, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.

За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка. Две команды с лучшим результатом выйдут в финал, состоящий из одной игры.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 35
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 23 10 13 23
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Торонто – Нэшвилл
 - : -
5.12 03:30
Чикаго – Бостон
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Лос-Анджелес – Даллас
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