Лаферрье, Риттих и Болди признаны лучшими игроками дня в НХЛ

НХЛ объявила лучших хоккеистов по итогам игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой стал нападающий «Лос-Анджелеса» Алекса Лаферрье, на счету которого хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:1).

Второй звездой дня признан вратарь «Айлендерс» Давид Риттих. Голкипер провел матч на ноль против «Рейнджерс» (2:0), отразив 27 бросков.

Третьей звездой дня стал форвард «Миннесоты» Мэттью Болди — автор двух заброшенных шайб в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ).