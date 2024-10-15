НХЛ назвала трех звезд первой недели сезона-2024/25

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НХЛ объявила имена трех звезд первой недели регулярного чемпионата-2024/25.

Первой звездой признан нападающий «Юты» Дилан Гюнтер, который забил 5 голов в 3 матчах.

Вторая звезда — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, одержавший три победы и отыгравший одну встречу на ноль.

Третья звезда недели — форвард «Вегаса» Джек Айкел, у которого 7 (1+6) очков в 3 матчах.