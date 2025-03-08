НХЛ назвала новую предполагаемую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
НХЛ на официальном сайте обновила предполагаемую дату матча, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
Во субботу, 8 марта, «Кэпиталз» победили «Детройт» (5:2) в матче регулярного чемпионата. 39-летний Овечкин не отметился голом.
После этой игры НХЛ перенесла дату рекорда россиянина на 11 апреля. В этот день «Вашингтон» примет «Каролину».
На счету Овечкина 32 шайбы в нынешнем сезоне и 885 голов за карьеру в НХЛ. Российскому нападающему осталось забросить 10 шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
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15.06
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3
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