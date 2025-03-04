НХЛ назвала новую предполагаемую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ на официальном сайте обновила предполагаемую дату матча, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Во вторник, 4 марта, «Кэпиталз» победил «Оттаву» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата. 39-летний Овечкин не отметился результативными действиями.

После этой игры НХЛ перенесла дату рекорда россиянина на 6 апреля. В этот день «Вашингтон» на выезде сыграет против «Айлендерс». В последний раз называлась дата 3 апреля, когда «Кэпиталз» встретится с «Каролиной».

На счету Овечкина 31 шайба в нынешнем сезоне и 884 гола за карьеру в НХЛ. Российскому нападающему осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.