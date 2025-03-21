НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

Пресс-служба НХЛ на сайте лиги обновила ожидаемую дату, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

В ночь на 21 марта россиянин забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (3:2) в регулярном чемпионате.

Ожидается, что Овечкин может побить рекорд 14 апреля в домашнем матче с «Коламбусом». Ранее называлась дата 16 апреля.

Сейчас Овечкин забросил 888 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему нужно забить еще 7 голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894 шайбы).

На счету 39-летнего россиянина в этом сезоне 57 (35+22) очков в 53 матчах.