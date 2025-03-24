НХЛ назвала лучших игроков недели

Пресс-служба НХЛ опубликовала список лучших игроков прошедшей игровой недели.

Первой звездой недели стал голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон. Одноклубник россиянина Кирилла Капризова отыграл на ноль в матче с «Сиэтлом» (4:0), а также пропустил по одной шайбе в играх с «Лос-Анджелесом» (3:1) и «Баффало» (4:1).

Второй звездой признан форвард «Вегаса» Джек Айкел. На его счету 7 (2+5) очков в трех матчах. Третьей звездой назван нападающий «Сент-Луиса» Дилан Холлоуэй с 7 (1+6) очками в четырех встречах.