НХЛ назвала лучших игроков, дебютировавших в лиге после 2010 года

НХЛ объявила последнюю группу игроков, попавших в символическую сборную первой четверти XXI века.

В этот список вошли шесть хоккеистов, которые дебютировали в лиге после 2010 года: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джонни Годро («Калгари», «Коламбус»), Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Кейл Макар («Колорадо»), Остон Мэттьюс («Торонто») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

В пятницу НХЛ назвала имена игроков, вошедших в символическую сборную, которые начали карьеру в лиге в период с 2000 по 2010 год. В их число вошли россияне Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк.

Состав был определен по итогам голосования болельщиков, проходившего с 12 февраля по 1 апреля.